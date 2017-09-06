Mousesports сохранила греческий состав по Dota 2

Греческий состав Mousesports продолжит выступление за организацию. Коллектив выступает в таком сочетании с конца 2015 года. Ее высшим достижением является выход в финал The Boston Major 2016. С марта 2017 года пятерка играет за Mousesports. The International 2017 команда пропустила.

"Кстати, греки остаются вместе. Всем удачи в этом сезоне. У меня хорошее предчувствие", – написал на своей странице в твиттере капитан команды Гиоргос "SsaSpartan" Гианнокопулос.

Состав Mousesports: Омар "Madara" Дабасас, Димитрис "ThuG" Пливориус, Харрис "SkyLark" Зафириу, Веррос "Maybe Next Time" Апостолос, Гиоргос "SsaSpartan" Гианнокопулос.