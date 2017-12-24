Mousesports распустила состав по Dota 2

Немецкая организация mousesports рассталась с греческим составом по Dota 2. Об этом сообщил игрок команды Веррос "Maybe Next Time" Апостолос на своей странице в Твиттере. По его словам, причиной роспуска коллектива стали неудовлетворительные результаты.

Mousesports подписала бывший состав Ad Finem в апреле 2017 года, который ранее занял на The Boston Major 2016 второе место. Пятерка не смогла попасть на The International 2017. А в новом сезоне команде не удалось пробиться ни на один турнир категорий "майнор" и "мэйджор".

– Наша команда по Dota 2 распущена, и мы больше не являемся частью mousesports. Я бы хотел поблагодарить организацию за поддержку и веру в нас, хотя команда не добивалась нужных результатов. К сожалению, мы дошли до того момента, когда наши проблемы уже нельзя исправить без изменений состава или полного распада.