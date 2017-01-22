Московская FlipSid3 стала победителем первого Кубка России по киберспорту

Московский коллектив по Dota 2 FlipSid3 стал победителем первого в истории Кубка России по киберспорту, призовой фонд которого составил 4 миллиона рублей. В финальном матче команда, капитаном которой является бывший игрок Na`Vi Иван "Vanskor" Скороход, переиграла со счетом 3:0 Tt.Cascade из Санкт-Петербурга. Триумфатор турнира определился 22 января на сцене московской арены Yotaspace. Обладатель кубка и серебряный медалист завоевали миллион и 500 тысяч рублей соответственно.

В LAN-финале соревнований под эгидой Федерации компьютерного спорта России приняли участие сильнейшие коллективы по итогам всероссийских региональных квалификаций. В чемпионате по дисциплинам CS:GO, Dota 2 и Hearthstone могли выступать только граждане России.