18:08 10 ноября | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Monkeys-forever заменит jk в составе compLexity

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Джарон "monkeys-forever" Клинтон заменит Джастина "jk" Росселла на предстоящем The Boston Major, сообщается на официальном сайте регистрации команд Valve. Напомним, ранее стало известно, что jk покинул состав команды "по семейным обстоятельствам", причем сделал он это в самый разгар финала квалификаций ЕSL One Genting. Monkeys-forever заменял Росселла в составе compLexity по ходу финала квалификаций против Team NP, а затем было объявлено о его участии в турнире Northern Arena BEAT Invitational.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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