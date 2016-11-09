Monkeys-forever выступит за compLexity на Northern Arena BEAT Invitational

Джарон "Monkeys-forever" Клинтон заменит в составе compLexity Джастина "jk" Роccелла на предстоящем турнире Northern Arena BEAT Invitational, сообщает пресс-служба команды. Напомним, что Monkeys-forever заменял jk на финале отборов ESL One Genting против Team NP. Джастин Росселл покинул команду прямо по ходу финальных игр квалификаций, из-за чего коллективу пришлось договариваться с организаторами о вынужденной замене. О том, кто будет представлять американскую команду на предстоящем The Boston Major, пока не сообщается.