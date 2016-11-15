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Момент дня: Двойное убийство shadow на Juggernaut

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Чу "shadow" Цзэюйя в финале Northern Arena BEAT Invitational показал невероятное хладнокровие в игре на Juggernaut – несмотря на малое количество здоровья, shadow сумел совершить двойное убийство и окончательно перевернуть исход первой карты в пользу своей команды. По итогам гранд-финала действующие победители The International практически не оставили шансов своим соперникам из Team NP и одержали уверенную победу, заработав 48 тысяч долларов. Напомним, что LAN-финал соревнований проходил в Монреале.

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Материалы REN-TV

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