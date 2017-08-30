"Miracle-" и принц Иордании открыли киберспортивный центр

В Иордании был открыт учебный киберспортивный центр. Проект реализован при поддержке действующего чемпиона мира по Dota 2 – Амера "Miracle-" аль-Баркави и члена королевской семьи Иордании – принца Омара бил аль-Фейсаля. Олимпийский комитет страны также учредил специальную комиссию по компьютерному спорту, которая займется поддержкой начинающих киберспортсменов.

"Miracle-" является игроком средней линии в Team Liquid. На The International 2017, который завершился в середине месяца в Сиэтле, "Ликвид" завоевала первое место и 10,8 миллиона долларов. В активе аль-Баркави победы на трех турнирах категории Major в составе европейской OG.