Minor-турнир от ESL пройдет в Малайзии

Организатор киберспортивных турниров ESL проведет minor-турнир по Dota 2 с 26 по 28 января в Малайзии.

Призовой фонд ESL One Genting 2018 составит 400 тысяч долларов. Кроме того, регламентом предусмотрено 400 рейтинговых очков, необходимых для попадания на The International 2018.

В турнире примут участие 16 команд, часть их которых будет приглашена организаторами напрямую, а остальные определятся по итогам региональных квалификаций. Напомним, что в прошлом году российская Virtus.pro заняла на турнире 3-4 место, уступив в полуфинале будущим чемпионам из Digital Chaos.