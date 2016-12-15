19:38 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Министерство спорта Китая объявило подробности China Top 2016

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Сотрудник компании Mars TV, организующей турнир China Top 2016 от Министерства культуры и спорта Китая, выложил на своей странице в социальной сети фотографии сетки плей-офф соревнований. В первом раунде игр на выбывание столкнутся американская Evil Geniuses и действующий чемпион мира китайская Wings.

Во втором полуфинале сойдутся серебряный призер The International 2016 американская Digital Chaos Романа "Resolut1on" Фоминка и Newbee. Турнир стартует 17 декабря. Призовой фонд в дисциплине Dota 2 составляет 236 тысяч долларов.

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