Министерство спорта Китая объявило подробности China Top 2016

Сотрудник компании Mars TV, организующей турнир China Top 2016 от Министерства культуры и спорта Китая, выложил на своей странице в социальной сети фотографии сетки плей-офф соревнований. В первом раунде игр на выбывание столкнутся американская Evil Geniuses и действующий чемпион мира китайская Wings.

Во втором полуфинале сойдутся серебряный призер The International 2016 американская Digital Chaos Романа "Resolut1on" Фоминка и Newbee. Турнир стартует 17 декабря. Призовой фонд в дисциплине Dota 2 составляет 236 тысяч долларов.