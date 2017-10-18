Mineski снялась с хорватского "майнора"

Команда Mineski не примет участия в турнире Dota PIT League Season 6, сообщает пресс-служба организации. Причиной послужили личные обстоятельства одного из членов состава по Dota 2. Коллектив принял решение отказаться от соревнования категории "майнор" и не искать замену.

Вместо "Минески" на Dota PIT League Season 6 может выступить Fnatic, которая заняла второе место в отборочном турнире для Юго-Восточной Азии. Чемпионат пройдет в хорватском Сплите, призовой фонд составит 300 тысяч долларов. Участники Dota PIT League Season 6: Team Liquid, Newbee, OG, Virtus.pro, Immortals, Vici Gaming, SG e-sports.