Mineski пробилась на "мэйджор" DAC 2018

Малазийская Mineski взяла верх над филиппинцами из TNC Pro Team в финале квалификации для Юго-Восточной Азии к предстоящему Dota 2 Asia Championships 2018. Счет встречи – 2:0. У TNC Pro Team есть шанс заработать второй слот от региона в матче с интернациональной Fnatic.

LAN-финал DAC 2018 пройдет в Шанхае с 30 марта по 7 апреля. Из 16 участников турнира шесть приглашены напрямую, а остальные десять определяются через региональные отборочные. Команды разыграют призовой фонд в размере миллиона долларов и 1500 очков Dota Pro Circuit.

Напомним, российская Virtus.pro имеет прямое приглашение от организаторов "мэйджора".

Dota 2 Asia Championships 2018

Отборочный турнир

Закрытая квалификация

Юго-Восточная Азия

Финал

Mineski – TNC Pro Team – 2:0