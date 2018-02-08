Mineski пробилась на "мэйджор" DAC 2018

Малазийская Mineski взяла верх над филиппинцами из TNC Pro Team в финале квалификации для Юго-Восточной Азии к предстоящему Dota 2 Asia Championships 2018. Счет встречи – 2:0. У TNC Pro Team есть шанс заработать второй слот от региона в матче с интернациональной Fnatic.
LAN-финал DAC 2018 пройдет в Шанхае с 30 марта по 7 апреля. Из 16 участников турнира шесть приглашены напрямую, а остальные десять определяются через региональные отборочные. Команды разыграют призовой фонд в размере миллиона долларов и 1500 очков Dota Pro Circuit.
Напомним, российская Virtus.pro имеет прямое приглашение от организаторов "мэйджора".
Dota 2 Asia Championships 2018
Отборочный турнир
Закрытая квалификация
Юго-Восточная Азия
Финал
Mineski – TNC Pro Team – 2:0
#DAC #RoadToTi8 #Dota2 #RuHub– Dota2RuHub (@dota2ruhub) 8 февраля 2018 г.
Mineski уверенно побеждают своих оппонентов из TNC Pro Team и завоевывают квоту на основной этап Dota 2 Asia Championships 2018. pic.twitter.com/HoRyZmxZ2C