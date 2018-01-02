Mineski приглашена на польский "мэйджор"

Филиппинская Mineski получила прямой инвайт на ESL One Katowice 2018. Команда Чай "Mushi" Ё Фуна приглашена на "мэйджор" вслед за Virtus.pro, Team Secret, Team Liquid, Newbee и Evil Geniuses. Из 16 участников турнира еще четырем выдадут приглашения, а остальные шесть определятся через региональные отборочные.

LAN-финалы ESL One Katowice 2018 пройдут в Польше с 20 по 25 февраля. Команды разыграют призовой фонд в миллион долларов и 1500 очков Dota Pro Circuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.