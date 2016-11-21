MiLAN покидает Elements Pro Gaming

Игрок Elements Pro Gaming Милан "MiLAN" Козомара покинул коллектив. Таким образом, в составе сербской команды сменился капитан – его позицию займет другой игрок коллектива Гордан "g0g1" Прошич. Новый игрок будет объявлен руководством организации после прохождения испытательного срока.

– Долгое время команда Elements Pro Gaming не меняла свой состав, однако на этот раз волна решаффлов коснулась и нас, – гласит сообщение на официальной странице "ВКонтакте" Elements Pro Gaming. – Сегодня наши пути разошлись с саппортом команды – Миланом "MiLAN" Козомара, а Гордан "g0g1" Прошич возвращается на капитанский слот.

Мы искренне благодарим Милана за его вклад в развитие команды и желаем успехов в его киберспортивной карьере. Команда будет расти и развиваться дальше с новым игроком, которого мы объявим сразу после испытательного срока.