Mikasa заменит ghost в основном составе Vici Gaming

Тренер Vici Gaming Тун "Mikasa" Цзюньцзе был добавлен в основной состав команды до конца года, сообщает пресс-служба организации. В составе коллектива Mikasa заменит Чжэна "ghost" Цзе, переведенного в запас. Причиной такого решения стали нестабильные результаты Vici Gaming на последних турнирах. Ранее Mikasa уже играл в составе китайской команды с октября 2012 по март 2013 года.

Текущий состав Vici Gaming: Ян "zyf" Пу, Жоу "Yang" Хаянг, Сюй "fy" Линьсэнь (все – Китай), Лян "DDC" Фаминг (Макао), Тун "Mikasa" Цзюньцзе (Китай).