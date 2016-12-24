Менеджер Virtus.pro: "На данный момент мы не видим необходимости в тренере"

Менеджер состава по Dota 2 российской киберспортивной организации Virtus.pro Андрей "Kimi" Квасневский ответил на вопросы болельщиков на странице команды в социальной сети касательно отношений в коллективе, особенностях подготовки и необходимости тренера: "В данный момент мы не видим необходимости в тренере, но все может измениться. "Дота" меняется, один патч 7.00 чего только стоит".

Квасневский также подчеркнул, что на отношение к киберспортсменам не влияют возраст и роль в команде: "Несмотря на то, что Роман Дворянкин самый молодой в нашей команде, отношение к нему такое же, как и к другим членам команды. Ребята общаются абсолютно на равных."