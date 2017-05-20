Менеджер Virtus.pro: "Документальный фильм от Valve – плевок в лицо игрокам"

Генеральный менеджер российской организации Virtus.pro Роман Дворянкин поделился в колонке на cybersport.ru мнением касательно документального фильма от Valve – True Sight. В сюжете было показано закулисье финала The Kiev Major, в котором сошлись Virtus.pro и европейская OG. По мнению Дворянкина: фильм получился однобоким и неправдоподобным, а игроки из СНГ были выставлены "подзаборной шпаной".

– Просил Valve, чтобы при монтаже они не допустили ситуации, при которой из-за ненормативной лексики мои игроки будут выглядеть подзаборной шпаной, – сообщил Дворянкин. – Фильм получился отличный, но неправдоподобный. Не буду говорить за ребят, но я рассматриваю его как плевок в лицо игрокам, которые в этой ситуации оказались крайними, выставленными в негативном свете. Мы для себя сделали соответствующие выводы из этой ситуации. Я со своей стороны надеюсь, что эта история не была ответом Valve на нашу публичную критику организации турнира за пару дней до финала.