Менеджер Team Empire объяснил успехи Na’Vi наличием "химии"

Менеджер Team Empire Дмитрий "Korb3n" Белов в своем официальном сообществе в социальной сети "Вконтакте" поделился своим мнением о причинах успешной игры обновленного состава Natus Vincere. Напомним, что после The International 2017 состав "рожденных побеждать" пополнили Владислав "Crystallize" Кристанек и Владимир "RodjeR" Никогосян.

-Текущий успех Na’Vi обусловлен тем, что все на своем месте. У них теперь есть чистые четверка и пятерка, – отметил Белов. – Все игроки говорят на одном языке. Так же у них появилась связка RodjeR – SonneikO. Они достаточно хорошо друг друга знают и достаточно играли вместе. Обычно, когда один игрок искренне хочет играть с другим, у них все получается. Ну и Crystallize + ХВОСТ. Играть в одной команде с кумиром, пусть он и на слоте тренера, мотивирует очень сильно, по крайней мере, первое время.

Добавляем сюда щепотку Dendi, который играет эти две недели, как не в себе. Поливаем это все уверенностью и атмосферой за которую отвечает ХВОСТ, а атмосфера сейчас в Na’Vi очень здравая. В общем Na’Vi поймали свою химию".

Состав Na’Vi: Даниил "Dendi" Ишутин, Виктор "GeneRal" Нигрини, Владислав "Crystallize" Кристанек (все – Украина), Акбар "SoNNeikO" Бутаев, Владимир "RodjER" Никогосян (оба – Россия).