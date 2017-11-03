Менеджер Natus Vincere: "Девушки могут приезжать на буткемп, но не во время подготовки"

Менеджер состава Natus Vincere по Dota 2 Игорь "caff" Сидоренко подчеркнул в интервью Cyberleaks, что во время тренировочных сборов игроки редко устраивают совместные просмотры фильмов. Он также отметил: во время подготовки девушки киберспортсменов в буткемпе находиться не могут.

– На буткемпе вы вместе устраиваете совместные просмотры кино?

– Редко, потому что если в свободное время ребята играют, то у каждого свое расписание – кто-то только начал играть паб, кто-то уже заканчивает, кто-то в середине. Очень сложно синхронизировать эти моменты, поэтому что-то посмотреть всем коллективом получается редко. Каждый смотрит свое.

– А кто из игроков что предпочитает?

– Crystallize любит аниме, General смотрит на Youtube блоггеров, баттлы на Версусе, Даня предпочитает сериалы. Например, недавно он смотрел второй сезон "Наркос".

– Девушкам игроков можно приезжать к парням на буткемп?

– Они могут приезжать на буткемп, но не во время буткемпа. Девушки часто приезжают в игровой дом с парнями, могут провести какое-то время, но как только начинается подготовка, они уезжают. В это время в голове у игроков должна быть только команда.

– Я так понимаю, во время подготовки к команде есть доступ у ограниченного круга людей?

– Не то чтобы мы превращали дом в режимный объект. Но да, без проблем приехать на буткемп во время подготовки может лишь менеджмент и медиа-команда. Иногда приходят фанаты, которые выигрывают наши конкурсы. Пару раз бывало, когда к нами приходили предприимчивые поклонники, которые неизвестными путями находили наше месторасположение. Мы их иногда пускаем к себе, но стараемся не переборщить, поскольку в ином случае наш игровой дом может стать местом для паломничества. Все-таки в первую очередь это место для тренировок.