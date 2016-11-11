Maybe выступит за второй состав своей команды на The Boston Major

На сайте для регистрации игроков dota2.com появилась информация о том, что Яо "Maybe" Лу вступил в команду LGD.FY в качестве запасного игрока, а значит сможет выступить за коллектив на предстоящем major-турнире. Яо является основным игроком и капитаном первой команды LGD, которая не смогла пройти отбор на LAN-финал турнира The Boston Major, призовой фонд которого составляет 3 миллиона долларов. Согласно новому регламенту соревнований, организации имеют право дозаявить игрока, который не выступает ни за одну команду на турнире.