22:46 11 ноября | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Maybe выступит за второй состав своей команды на The Boston Major

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На сайте для регистрации игроков dota2.com появилась информация о том, что Яо "Maybe" Лу вступил в команду LGD.FY в качестве запасного игрока, а значит сможет выступить за коллектив на предстоящем major-турнире. Яо является основным игроком и капитаном первой команды LGD, которая не смогла пройти отбор на LAN-финал турнира The Boston Major, призовой фонд которого составляет 3 миллиона долларов. Согласно новому регламенту соревнований, организации имеют право дозаявить игрока, который не выступает ни за одну команду на турнире.

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