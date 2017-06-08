"Матч ТВ" не покажет московский EPICENTER

Холдинг "Матч ТВ" не будет показывать заключительный этап EPICENTER: Moscow, который пройдет с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец". Напомним, что осенью прошлого года холдинг проводил трансляции турнира из серии EPICENTER по Counter-Strike. Позже на одном из каналов компании были показаны игры турниров по Dota 2: The Boston Major и ESL One Genting. Одним из ведущих киберспортивных программ был Павел Занозин.

Ранее генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки выражала намерение увеличить объем контента о компьютерном спорте на каналах холдинга. На осеннем турнире по Counter-Strike Канделаки принимала участие в церемонии открытия.