Марк Авербух - о The Kiev Major: "Проводить мэйджор на площадках, построенных десятки лет назад – плохая идея"

Портал cybersport.ru поинтересовался мнением представителей киберспортивной индустрии в СНГ-регионе касательно места проведения предстоящего The Kiev Major. Напомним, что первый major-турнир в СНГ примет Национальный дворец искусств "Украина". Своим впечатлением поделился директор по развитию EPICENTER: Moscow Марк "March3llo" Авербух.

– К сожалению, ситуация с современными спортивными объектами, способными стать площадкой для киберспорта (а это, как минимум, стадионы с крышей) на территории России и СНГ, оставляет желать лучшего. Киберспорт – это хайтек, и, на мой взгляд, проводить его на площадках, построенных десятки лет назад, – плохая идея, – подчеркнул Авербух. – Безусловно, тут надо учитывать то, насколько хорошо собственники заботятся о своем активе.

"Википедия" сообщает, что дворец "Украина" реконструировался в 1996 году, то есть 20 лет назад, что, на мой взгляд, не так уж и плохо. В целом, сложно сказать, насколько хорошо та или иная площадка подходит для мероприятий, без тщательного осмотра. Что касается моего личного мнения (сужу по фотографиям), то снаружи сам дворец производит тягостное впечатление, внутреннее убранство навевает мысли о СССР, а вот зал выглядит неплохо.

Опять же, я делаю выводы исключительно на основании фотографий, а также думаю, что все будет зависеть от антуража, который организаторы создадут внутри. Сцена, декорации и активности в фойе будут способны отвлечь посетителей от небольших недочетов, связанных с площадкой. В конце концов, люди идут посмотреть на игру лучших команд.