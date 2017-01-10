Мальте "Biver" Винтер: "Приглашение в Natus Vincere – главное достижение 2016 года"

Новичок Natus Vincere Мальте "Biver" Винтер подеркнул в интервью пресс-службе организации, что минувший год был для него успешным. По словам датского киберспортсмена, приглашение в украинскую команду – его главное достижение.

– Для широкого круга фанатов Dota 2 вы не самый известный игрок, поэтому многие болельщики Natus Vincere хотят узнать о вас побольше.

– Привет! Я Мальте "Biver" Винтер. Мне 20 лет, и на данный момент я живу в Дании вместе со своей девушкой.

– У многих игроков знакомство с DotA произошло в компьютерном клубе. А как было у вас? Начинали ли вы с оригинальной DotA или же сразу стали играть в Dota 2?

– Я немного наблюдал за игрой старшего двоюродного брата в DotA и ещё меньше играл сам. Помню, как покупал Desolator каждому персонажу, которым я управлял, потому что это был единственный предмет, рецепт которого я помнил наизусть в магазине. Не забывайте, что мне было всего лишь 10 лет на тот момент.

Позднее я перешёл в другую MOBA – Heroes of Newerth. Посвятил ей около 5 лет: играл сначала на любительском, а потом и на соревновательном уровне. Я решил попробовать Dota 2, так как хотел стать профессионалом, чего на тот момент нельзя было достигнуть, играя в HoN. Переход из одной игры в другую получился довольно-таки плавным, но мне всё равно потребовалось некоторое время, чтобы достигнуть того уровня мастерства, который позволяет мне зарабатывать на жизнь игрой.

– Можете ли вы записать 2016 год в свой актив? Какие положительные и негативные моменты были за эти 12 месяцев?

– Могу сказать, что 2016 год был успешным для меня. Впрочем, случались как взлёты, так и падения. Я начал его в команде London Conspiracy, где играл вместе с хорошими друзьями. Наш уровень постепенно рос, но я заработал травму локтя – слишком много играл, а физической активности было маловато. Команда распалась, после чего я был вынужден отдохнуть от соревновательной составляющей игры 3–4 месяца, что стало новым опытом для меня.

Позднее я вернулся на профессиональный уровень в лучшей физической форме и начал играть в Prodota Gaming. Мы выиграли несколько мелких турниров, а также сумели занять 4-е место на турнире WCA 2016. Затем был мой главный успех в ушедшем году – приглашение в Na`Vi.