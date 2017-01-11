Мальте "Biver" Винтер: "Первое впечатление от Natus Vincere было очень позитивным"

Новичок Natus Vincere Мальте "Biver" Винтер подчеркнул в интервью пресс-службе организации, что с нетерпением ждет начала тренировочного лагеря. Он также назвал киберспортсменов, на игру которых он ориентируется.

– Зачастую у новичков в игре есть кумиры, на которых они стараются равняться. Чья игра вдохновляет тебя?

– Я следил за игрой многих, особенно саппортов. Многому научился у KuroKy, pieliedie, ppd, Cr1t-, Fly. Можно сказать, что я восхищаюсь ими.

– У Na`Vi вновь интернациональный состав, а у тебя уже был опыт сотрудничества с игроками разных национальностей в Prodota Gaming. Расскажи, как планируешь справляться с проблемой коммуникации? Что для этого делается в команде?

– Мы используем английский для общения, так как каждый из нас владеет этим языком. Не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы в коммуникационном плане.

– Успел ли ты уже познакомиться со своими новыми тиммейтами? Какое мнение у тебя сложилось о партнерах по команде?

– Я играл с ними на протяжении двух дней во время трайаута, а после мы немного разговаривали по Сети. Первое впечатление было очень позитивным: все ребята очень добрые и хотят работать вместе, что является самой важной вещью в команде по Dota 2. Жду не дождусь начала товарищеских матчей и буткемпа, где и произойдет настоящее сплочение коллектива!