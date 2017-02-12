Малазиец "MidOne" и кореец "Forev" достигли отметки в 9000 MMR

Малазийский киберспортсмен Чжэн "MidOne" Йек Най из Team Secret и кореец Санг Дон "Forev" Ли из B)ears достигли отметки в 9 тысяч MMR. Таким образом, сейчас в "Клубе 9000" сейчас находится 15 человек, четверо из которых являются представителями СНГ-региона. Наибольшее представительство в числе лучших имеет Китай – четыре спортсмена из Поднебесной покорили эту отметку в период с 31 августа по 10 сентября. Самым первым членом "клуба" стал иорданец Амер "Miracle-" аль-Баркави, добившийся этого резульатата в мае этого года.