Малайзиец "Ahfu" украл у Virtus.pro "Эгиду бессмертных" в полуфинале чемпионата мира

Малайзийский игрок китайской LGD.Forever Young Тю Сунь "Ahfu" Чуань помог своему коллективу переиграть российскую Virtus.pro в полуфинале верхней сетки The International 2017 – чемпионата мира по Dota 2. В концовке второй карты "Ahfu" смог украсть у VP артефакт "Эгида бессмертных", который появляется после убийства персонажа Roshan. Малайзийский игрок дождался, пока соперник добьет Roshan, оглушил четырех персонажей, украл Aegis и скрылся.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Победитель противостояния гарантировал себе попадание в тройку сильнейших и 2,5 миллиона долларов призовых из общего призового фонда 24,1 миллиона долларов. Virtus.pro продолжит свое выступление на чемпионате мира в нижней сетке.