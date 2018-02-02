M19 распустила состав по Dota 2

Российская M19 рассталась с составом по Dota 2, сообщает официальный сайт организации. По словам менеджера состава Сергея "AnahRoniX" Быковского, причиной роспуска коллектива стали неудовлетворительные результаты. Он также отметил, что организация вернется в дисциплину.

Напомним, в мае 2017 года M19 анонсировала состав по Dota 2. За семь месяцев команда под руководством Глеба "Funn1k" Липатникова заняла только второе место на ProDotA Cup Europe #23, за которое получила 500 долларов.

Бывший состав M19: Глеб "Funn1k" Липатников, Ярослав "Pikachu" Василенко (оба – Украина), Николай "Muriel" Байков, Альберт "Aoharide" Гараев (оба – Россия).