Лучшие моменты первого российского "мэйджора". Видео

Организаторы EPICENTER XL представили ролик, в котором собрали яркие командные бои прошедшего турнира. В видео в том числе попали эпизоды с участием российских Virtus.pro и FlyToMoon. Последняя смогла войти в тройку сильнейших на своем первом "мэйджоре".

Напомним, PSG.LGD стала чемпионом EPICENTER XL. В финале первого российского турнира категории Major команда переиграла действующего чемпиона мира и двух последних турниров EPICENTER – европейскую Team Liquid. Триумфатор первенства заработал 500 тысяч долларов и 750 очков DPC, необходимых для попадания на предстоящий The International.