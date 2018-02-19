Лучшему игроку "мэйджора" в Катовице подарят автомобиль

Организатор предстоящего "мэйджора" в польском Катовице – компания ESL – сообщила, что лучший игрок турнира получит в подарок автомобиль немецкой марки. Стоимость авто составляет около 40 тысяч евро. Организаторы не рассказали, кто примет участие в голосовании за MVP. На прошлом "мэйджоре" от компании ESL в Гамбурге лучшего игрока определяли зрители и комментаторы.

На ESL One Hamburg автомобиль получил капитан российской Virtus.pro Алексей "Solo" Березин. Вместе со своей командой он стал победителем чемпионата, переиграв в финале Team Secret. ESL One Katowice пройдет с 20 по 25 февраля. Призовой фонд первенства составляет миллион долларов.