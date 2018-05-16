Лучшему игроку британского "мэйджора" подарят автомобиль

Самый ценный игрок предстоящего ESL One Birmingham 2018 получит в подарок автомобиль немецкой марки стоимостью 50 тысяч евро, сообщает официальный сайт турнира. MVP будут определять эксперты и зрители голосованием в соотношении 60 процентов к 40 соответственно. Напомним, на предыдущих чемпионатах сериии немецкие машины получили киберспортсмены Virtus.pro – Алексей" Solo" Березин и Владимир "RodjER" Никогосян.

ESL One Birmingham 2018 пройдет в Англии с 23 по 27 мая. Всего на британском "мэйджоре" выступят 12 коллективов: Virtus.pro, Newbee, Evil Geniuses, Team Liquid, Vici Gaming, Mineski, OG, LGD.Forever Young, Fnatic, OpTic Gaming, paiN Gaming. Еще один участник станет известен позднее – украинская Natus Vincere снялась с соревнования из-за проблем с получением визы.

Призовой фонд ESL One Birmingham 2018 составит миллион долларов. Кроме того, на нем будут разыграны 1500 очков DPC. Это первый чемпионат категории "мэйджор" на территории Англии.