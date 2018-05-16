14:49 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Лучшему игроку британского "мэйджора" подарят автомобиль


Самый ценный игрок предстоящего ESL One Birmingham 2018 получит в подарок автомобиль немецкой марки стоимостью 50 тысяч евро, сообщает официальный сайт турнира. MVP будут определять эксперты и зрители голосованием в соотношении 60 процентов к 40 соответственно. Напомним, на предыдущих чемпионатах сериии немецкие машины получили киберспортсмены Virtus.pro – Алексей" Solo" Березин и Владимир "RodjER" Никогосян.

ESL One Birmingham 2018 пройдет в Англии с 23 по 27 мая. Всего на британском "мэйджоре" выступят 12 коллективов: Virtus.pro, Newbee, Evil Geniuses, Team Liquid, Vici Gaming, Mineski, OG, LGD.Forever Young, Fnatic, OpTic Gaming, paiN Gaming. Еще один участник станет известен позднее – украинская Natus Vincere снялась с соревнования из-за проблем с получением визы.

Призовой фонд ESL One Birmingham 2018 составит миллион долларов. Кроме того, на нем будут разыграны 1500 очков DPC. Это первый чемпионат категории "мэйджор" на территории Англии.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!