Lil из Virtus.pro – о вылете из ESL One Genting 2018: "EG случается"

Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Илья "Lil" Ильюк выразил сожаление по поводу поражения команды в матче 1/4 финала плей-офф ESL One Genting 2018 с Evil Geniuses (0:2).

Примечательно, что "медведи" не могут переиграть состав североамериканской организации уже несколько лет. Последний раз VP побеждала EG в ноябре 2013 года.

"EG случается", – написал на своей странице в Твиттере Lil, переделав распространенное английское сленговое выражение.