LGD взяла верх над OG в плей-офф The International 2017

Китайская LGD Gaming нанесла поражение OG в матче 3-го раунда нижней сетки плей-офф The International 2017. Счет поединка – 2:0. Победившая команда вышла в следующий этап, где встретится с соотечественниками из Invictus Gaming. Уступивший коллектив покидает турнир.

Напомним, стадия игр на выбывание проходит в Сиэтле на "Ки-арена", которая вмещает 17 тысяч зрителей. Общий призовой фонд The International 2017 составляет более 24 миллионов долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Верхняя сетка

Полуфинал

OG – LGD Gaming – 0:2

OG: s4 – Густав Магнуссон (Швеция), n0tail – Юхан Сундштайн (Дания), Fly – Таль Айзик (Израиль), JerAx – Джесси Вайникка (Финляндия), Ana – Анатам Фам (Австралия)

LGD Gaming: Ame – Ван Чуньюй, Maybe – Яо Лу, Victoria – Чэнь Гуаньхун, ELeVeN – Жэнь Янвэй, Yao – Яо Чжэнчжэн (все – Китай)