LGD Gaming переиграла TNC Pro Team

LGD Gaming нанесла поражение TNC Pro Team в матче заключительного тура группового этапа The International 2017. Победившая команда заняла второе место в группе А, проигравшая – финишировала на четвертой строчке. Обе команды вышли в верхнюю сетку плей-офф.

Заключительный этап седьмого чемпионата мира проходит в "Ки-арена" в Сиэтле. На LAN-финал пробились 18 сильнейших команд. По восемь участников из каждой группы выходят в плей-офф. Четверка сильнейших начнет выступление в верхней сетке. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для компьютерного спорта.

Сиэтл (США)

The International 2017

Групповой этап

8-й тур

Группа А

LGD Gaming – TNC Pro Team – 2:0

LGD Gaming: Ame – Ван Чуньюй, Maybe – Яо Лу, Victoria – Чэнь Гуаньхун, ELeVeN – Жэнь Янвэй, Yao – Яо Чжэнчжэн (все – Китай)

TNC Pro Team: Raven – Марк Фаусто. sam_H – Сэм Идальго (оба – Филиппины), 1437 – Сиватибан Сиванатапиллаи (Канада), Kuku – Карло Палад, Tims – Тимоти Рандрап (оба – Филиппины);