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LGD.FY выступит на The Boston Major с двумя заменами

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Команда LGD.Forever Young выступит на предстоящем The Bodton Major с двумя заменами, сообщили в Weibo представители команды. Вместо Ло "lpc" Пучао и Ду "Monet" Пэна, испытывающих проблемы с получением визы в США, за коллектив будут играть Ян "zyf" Пу и Лян "DDC" Фаминг. Ранее эти два игрока выступали за команду Vici Gaming. Напомним, что по правилам Valve командам разрешено сделать одну замену на турнир, однако организаторы сделали в этом случае исключение из-за форс-мажорных обстоятельств. О том, что ждет в будущем другую команду, не получившую визы – iG.Vitality, – пока не сообщается.

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