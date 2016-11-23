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LGD.FY вышла в полуфинал нижней сетки китайских отборочных к ESL One Genting 2017

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Команда LGD.Forever Young переиграла Team Vici Gaming Junior в четвертьфинале нижней сетки китайских квалификаций к ESL One Genting 2017. Для победы второму составу LGD Gaming потребовалось три карты – 2:1. В финале нижней сетки им будет противостоять победитель пары Invictus GamingCDEC Gaming. Напомним, что победитель отборочных примет участие в LAN-финале ESL One Genting 2017, который пройдет в Малайзии в январе 2017 года. Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.

ESL One Genting 2017

Китайские квалификации

Нижняя сетка

Четвертьфинал

LGD.Forever Young (Китай) – Team Vici Gaming Junior (Китай) – 2:1

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