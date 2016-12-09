LGD.FY вышла в четвертьфинал The Boston Major

LGD.Forever Young вышла в четвертьфинал The Boston Major. В 1/8 финала китайский коллектив переиграл своих соотечественников из LGD Gaming. Для победы второй команде LGD потребовалось 2 карты – 2:0.

В следующем раунде им будет противостоять греческий коллектив Ad Finem, преодолевший сопротивление Team NP. Напомним, что призовой фонд соревнований составляет 3 миллиона долларов, из которых 1 миллион достанется победителю.

The Boston Major

1/8 финала

LGD.Forever Young (Китай) – LGD Gaming (Китай)

LGD Gaming: Ame, Jixing, Victoria, Maybe, Xz

LGD. Forever Young: Super, Xiao8, Yao, DDC, zyf