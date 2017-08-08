LGD.FY – третья китайская команда в полуфинале The International 2017

Китайская LGD.Forever Young переиграла филиппинскую TNC Pro Team в третьем четвертьфинале чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. Счет встречи – 2:0. Ранее выход в 1/2 финала оформили Invictus Gaming и Newbee, также представляющие Китай. LGD.FY встретится в следующем раунде с победителем матча российской Virtus.pro и первого состава LGD. Проигравшие команды упадут в нижнюю сетку.

Сегодня в матче сетки проигравших российская Team Empire поборется с американской Evil Geniuses в матче за выживание. Стадия плей-офф чемпионата мира проходит в в "Ки-арена" в Сиэтле, вместимостью 17 тысяч человек. Призовой фонд The International 2017 составляет более 24 миллионов долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф (Верхняя сетка)

Четвертьфинал

LGD.Forever Young (Китай) – TNC Pro Team (Филиппины) – 2:0

LGD.Forever Young: Super – Се Цзюньхао, Monet – Ду Пэн, AhFu – Тью Сун Чуан, Inflame – Хэ Юнчжэн (все – Китай), DDC – Лян Фамэн (Макао);

TNC Pro Team: Raven – Марк Фаусто. sam_H – Сэм Идальго (оба – Филиппины), 1437 – Сиватибан Сиванатапиллаи (Канада), Kuku – Карло Палад, Tims – Тимоти Рандрап (оба – Филиппины);