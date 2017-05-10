LGD.FY – обладатель квоты от Китая на московском EPICENTER

Вторая команда китайской организации LGD по тегом Forever Young переиграла основой состав в финале региональной квалификации к турниру EPICENTER: Moscow, который пройдет летом в Москве. Счет встречи – 2:1. LGD.FY впервые пробилась на LAN-финал в текущем сезоне. Китай также представит Invictus Gaming, получившая прямое приглашение от организаторов. Ранее "инвайтов" удостоились российская Virtus.pro, американская Evil Geniuses, Team Liquid и OG из Европейского Союза.

Организаторы планируют выдать еще одно приглашение. Оставшиеся три участника определятся в ходе региональной квалификации в Азии, Америке и Европе. Решающие встречи чемпионата с призовым фондом 500 тысяч долларов пройдут с 4 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец."