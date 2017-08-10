LGD.Forever Young не пустила Virtus.pro в финал верхней сетки The International 2017

Состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 уступил LGD.Forever Young в полуфинальном матче верхней сетки плей-офф The International 2017. Счет встречи – 2:0 в пользу коллектива из Китая. Победившая команда поспорит за выход в гранд-финал турнира с победителем пары Newbee. "Медведи" продолжат выступление в нижней сетке.

Отметим, что LGD.Forever Young гарантировала себе как минимум третье место на чемпионата мира по Dota 2 и 2,5 миллиона долларов призовых. Напомним, игр на выбывание проходит в Сиэтле на "Ки-арена" вместимостью 17 тысяч человек. Общий призовой фонд The International 2017 составляет более 24 миллионов долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Плей-офф

Верхняя сетка

Полуфинал

LGD.Forever Young – Virtus.pro – 2:0

LGD.Forever Young: Super – Се Цзюньхао, Monet – Ду Пэн, AhFu – Тью Сун Чуан, Inflame – Хэ Юнчжэн (все – Китай), DDC – Лян Фамэн (Макао)

Virtus.pro: No[o]ne – Владимир Миненко (Украина), Solo – Алексей Березин, RAMZES666 – Роман Кушнарёв (оба – Россия), Lil – Илья Ильюк (Украина), 9pasha – Павел Хвастунов (Россия)