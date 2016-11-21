21:49 21 ноября | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Lex не сможет поехать на The Boston Major

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Комментатор студии RuHub Алексей "Lex" Филиппов не поедет на The Boston Major. Причиной этого стали визовые проблемы у Филиппова. Напомним, что ранее Lex был включен компанией Valve в список русскоязычных комментаторов на предстоящем "мэйджор"-турнире. 

 - Из-за визовых проблем будущий The Boston Major я вынужден пропустить, - написал в твиттере Lex. - Спасибо Valve за доверие и приглашение на турнир. Буду работать еще усерднее. Есть куда развиваться, не последний турнир в жизни. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Спасибо всем! Слишком грустно все. Давайте смешной рофл (нет): впервые за всю историю на The Major не будет 3 Мираклов (Miracle-, Meracle, Lex).

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