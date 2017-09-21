Лассе "MATUMBAMAN" Урпалайнен: "Определенно, я лучший керри в мире"

Игрок Team Liquid Лассе "MATUMBAMAN" Урпалайнен подчеркнул в интервью порталу Cybersport, что считает себя лучшим на позиции керри в мире. При этом он отметил: победа на The International 2017 – это заслуга всей команды. Киберспортсмен до сих пор не может поверить в случившееся.

– Как бы ты описал момент, когда вы выиграли The International 2017?

– Я не могу в точности описать, что почувствовал в тот момент. Тогда все казалось каким-то нереальным, будто во сне. Я до сих пор спрашиваю себя, правда ли это все произошло? И хотя я безумно счастлив, должен признаться, что сам процесс мне понравился больше, чем итоговый результат. Больше всего я запомнил время, которые мы проводили вместе, тренировались и становились лучше.

– На церемонии награждения ты задумчиво сидел на ступеньках с Aegis. Что у тебя было на уме?

– Да ни о чем, в общем-то. Я сильно утомился и просто хотел посидеть и расслабиться с новым другом.

– Многие про-игроки отмечали твой вклад в победу Team Liquid. Сейчас ты лучший керри в мире?

– Определенно, я лучший керри в мире. Многие игроки будут смотреть мои реплеи и учиться. Тем не менее победа на TI7 – заслуга команды, а я лишь делал, что мог.