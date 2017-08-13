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"KuroKy" – о победе на The International 2017: "Не мог поверить, что это по-настоящему"

 
The International 2017.Чемпионат мира по Dota 2. Вся информация

Игрок Team Liquid Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми после победы в гранд-финале The International 2017 над Newbee (3:0) выразил полное удовлетворение результатом выступления команды на турнире. Он подчеркнул, что сразу после игры не мог поверить в случившееся. "Жидкие" стали чемпионами мира и заработали 10,8 миллиона долларов. Соревнование проходило в Сиэтле, общий призовой фонд The International 2017 составлял более 24 миллионов.

– Даже не знаю, – подчеркнул "KuroKy" во флеш-интервью RuHub. – Я не мог поверить, что это по-настоящему. Только сейчас осознаю, что случилось. Это здорово.

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