Комментатор RuHub обвинил охрану The Kiev Major в сговоре с перекупщиками

Комментатор по Dota 2 русскоязычной студии RuHub Владимир "Maelstorm" Кузьминов выразил мнение на своей странице в социальных сетях, что охрана Национального дворца искусств "Украина", где проходил The Kiev Major, была в сговоре с перекупщиками и пускала людей без билетов. Позже эту информацию подтвердил его коллега Виталий "v1lat" Волочай. Первый "мэйджор" в СНГ с призовым фондом 3 миллиона долларов завершился в конце апреля. Все билеты на мероприятие были выкуплены за 20 минут.

- Кстати, на днях поступила интересная информация, – написал Кузьминов. – Согласно этой информации, охрана во дворце искусств "Украина", где проходил Kiev Major, была в сговоре с перекупщиками и пропускала людей, даже если билетов уже не было. Информация не проверена мной, но только что видел по ТВ сюжет о перекупщиках в театре МХТ, которые средь бела дня вместе с охраной оттеснили всю очередь и выкупили билеты.

– Да эта информация верная, – подтвердил Волочай. – VALVE пытались бороться с этой системой уже на месте в Киеве, но мы сами понимаем, что этот механизм годами отстраивался, и единственный способ его починить – это наем полностью своей охраны на ивент. А это слишком дорого.