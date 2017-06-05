Комбинация из пяти персонажей помогла Virtus.pro переиграть американскую Planet Odd

Российская Virtus.pro одержала вторую победу на турнире EPICENTER: Moscow. Во втором туре группового этапа была переиграна американская Planet Odd украинца "Resolut1on". Во второй карте противостояния "Медведи" смогли реализовать комбинацию из пяти персонажей, отыграть отставание по золоту и заработать победное очко в матче.

После двух туров VP является единоличным лидером группы B. Стадия плей-офф пройдет с 9 по 11 июня на московской арене "ВТБ Ледовый дворец". Призовой фонд чемпионата составляет 500 тысяч долларов.