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Комбинация из пяти персонажей помогла Virtus.pro переиграть американскую Planet Odd

Российская Virtus.pro одержала вторую победу на турнире EPICENTER: Moscow. Во втором туре группового этапа была переиграна американская Planet Odd украинца "Resolut1on". Во второй карте противостояния "Медведи" смогли реализовать комбинацию из пяти персонажей, отыграть отставание по золоту и заработать победное очко в матче.

 
EPICENTER: Moscow.EPICENTER: Moscow 2017. Вся информация о турнире

После двух туров VP является единоличным лидером группы B. Стадия плей-офф пройдет с 9 по 11 июня на московской арене "ВТБ Ледовый дворец". Призовой фонд чемпионата составляет 500 тысяч долларов.

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