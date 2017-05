Команда украинца "Resolut1on" зарегистрировала состав по Dota 2

Организация Thunderbirds утвердила состав по Dota 2 на официальной странице регистрации. Никаких изменений в пятерке, которая раньше выступала за Digital Chaos, не произошло. В команду вошли Роман "Resolut1on" Фоминок (Украина), Аливи "w33" Омар (Румыния), Дэвид "MoonMeander" Тан (Канада), Расмус "MiSeRy" Филипсен (Дания) и Мартин "Saksa" Саздов (Македония).

В таком сочетании команда выиграла ESL One Genting 2017, заняла второе место на The International 2016 и вышла в полуфинал The Boston Major 2016. На The Kiev Major коллектив вошел в топ-16.

Напомним, ранее разработчик игры Dota 2 – компания Valve – продлила весеннее трансферное окно перед The International 2017 на два дня. Оно закроется 27 мая.