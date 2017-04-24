Команда украинца "Resolut1on" уступила филиппинской TNC Pro Team на The Kiev Major

В Киеве состоялись очередные матчи второго раунда группового турнира The Kiev Major 2017. Команда Thunderbirds, состоящая из бывших игроков Digital Chaos, уступила филиппинской TNC Pro Team. Для коллектива украинца Романа "Resolut1on" Фоминка это поражение стало первым на турнире. Напомним, в плей-офф попадут все участники соревнования. Результаты этого этапа, который проходит по швейцарской системе, будут влиять только на посев.

LAN-финал первого "мэйджора" в СНГ проходит на сцене Национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составляет три миллиона долларов, миллион достанется победителю.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Групповой турнир

2-й раунд

Thunderdirds (Европа) – TNC Pro Team (Филиппины) – 1:2

Invictus Gaming (Китай) – OG (Европа) – 2:0

SG e-sports (Бразилия) – Team Liquid (США) – 0:2