Команда украинца "Resolut1on" сохраняет шанс на выход в плей-офф EPICENTER: Moscow

Европейский состав по Dota 2 шведской организации Planet Odd переиграл филиппинскую Clutch Gamers в рамках группового этапа EPICENTER: Moscow. Счет встречи – 2:0. Благодаря этой победе команда сохраняет шанс на попадание в плей-офф, а южноазиатская пятерка будет вынуждена покинуть турнир. В первых двух турах обе команды не смогли набрать очков. В решающем матче за выход Planet Odd встретится с китайской Invictus Gaming.

Сильнейшая команда из каждой группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва

EPICENTER: Moscow

Группвой турнир

Третьий тур

Planet Odd (Европейский Союз) - Clutch Gamers (Филиппины) - 2:0

Planet Odd - Роман "Resolut1on" Фоминок (Украина), Аливи "w33" Омар (Румыния), Дэвид "MoonMeander" Тан (Канада), Расмус "MiSeRy" Филипсен (Дания) и Мартин "Saksa" Саздов (Македония).

Clutch Gamers - Марвин "Boombacs" Раштон, Рафаэль "Rapy" Сикат Поло, Армель "Armel" Пауль Тэбиос, Кеннет "Flysolo" Колома, Ким "Gabbi" Сантос (все - Филиппины).