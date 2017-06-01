Команда украинца "Resolut1on" пробилась на LAN-финал DreamLeague

Состав по Dota 2 организации Planet Odd занял первое место по итогам регулярного сезона DreamLeague в Северной Америке. Команда победила во всех трех матчах со счетом 2:0 и заработала шесть тысяч долларов. За победу на каждой карте организаторы выплачивают по тысяче долларов. Стоит отметить, что европейская пятерка подписала контракт с компанией Planet Odd только вчера.

Первую роль в составе исполняет украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок. Вместе со своей командой он посетит LAN-финал лиги, призовой фонд которого составляет 175 тысяч долларов. Заключительный этап первенства пройдет 21 и 22 июля в Атланте. СНГ-регион представит российская Vega Squadron.