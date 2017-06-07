Команда украинца "Resolut1on" покинула EPICENTER: Moscow

Состав по Dota 2 шведской организации Planet Odd уступил китайской Invictus Gaming в четвертом туре группового этапа EPICENTER: Moscow, который проходит в эти дни в Москве. Счет встречи – 2:1. После этого поражения команда украинца "Resolut1on" потеряла шанс на попадание в плей-офф, набрав три очка в четырех матчах.

Сильнейшая команда из каждой группы начнет выступление в плей-офф со стадии полуфинала. Вторые и третьи места – с четвертьфинала. Призовой фонд EPICENTER составляет 500 тысяч долларов. Решающие матчи первенства пройдут с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва

EPICENTER: Moscow

Групповой турнир

Четвертый тур

Planet Odd (Европейский Союз) – Invictus Gaming (Китай) – 1:2

Planet Odd – Роман "Resolut1on" Фоминок (Украина), Аливи "w33" Омар (Румыния), Дэвид "MoonMeander" Тан (Канада), Расмус "MiSeRy" Филипсен (Дания) и Мартин "Saksa" Саздов (Македония).

Invictus Gaming – Лин "Xxs" Дзин, Е "BoBoKa" Чжибяо, Фу "Q" Бинь, Сюй "BurNIng" Чжилэй, Оу "Op" Пэн (все – Китай).