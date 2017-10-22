Команда Solo победила в финале российских отборочных к WESG 2017

Команда "Антихайп" во главе с Алексеем "Solo" Березиным обыграла Ultima_Thule в финале российских отборочных World Electronic Sports Games 2017. Победитель шоу-матча получил 2 тысячи долларов. Игра прошла в московском торговом центре "Ривьера".

Отметим, что обе команды уже попали в европейский финал в Барселоне, который запланирован на 22-26 ноября. Его участники разыграют 92 тысячи долларов и 12 путёвок на мировой финал в Шанхае. Общий призовой фонд WESG составляет более 4,5 миллиона долларов.

В турнире могут принимать участие только национальные команды.

World Electronic Sports Games 2017

Отборочный турнир

Россия

Финал

"Антихайп" – Ultima_Thule – 2:0

"Антихайп": Сергей "Smile" Ревин, Алексей "Solo" Березин, Игорь "iLTW" Филатов, Роман "RAMZES666" Кушнарёв, Павел "9pasha" Хвастунов.

Ultima_Thule: Дмитрий "Monza" Морозов, Иван "VANSKOR" Скороход, Алексей "nongrata" Васильев, Дмитрий "Dale" Руднев, Ярослав "Miposhka" Найденов.