Команда "Рамзеса" победила в матче звезд на The International 2017

В Сиэтле состоялся выставочный матч с участием звезд The International 2017. Победу в поединке одержала Team Radiant, за которую выступал россиянин "RAMZES666" из Virtus.pro. В составе уступившей Team Dire играл другой представитель "Медведей" – "Solo".

Напомним, чемпионат мира по Dota 2 проходит в Сиэтле на "Ки-арена", которая вмещает 17 тысяч зрителей. Общий призовой фонд The International 2017 составляет более 24 миллионов долларов.

Сиэтл (США)

The International 2017

Матч звезд

Team Radiant – Team Dire – 1:0

Team Radiant: RAMZES666 – Роман Кушнарев (Россия), SumaiL – Саид Самаил Хассан (Пакистан), s4 – Густав Магнуссон (Швеция), BoBoKa – Е Чжибяо (Китай), KuroKy – Куро Салехи Тахасоми (Германия).

Team Dire: n0tail – Юхан Сундштайн (Дания), Miracle– – Амер аль-Баркави (Иордания), UNiVeRsE – Саахил Арора (США), Solo – Алексей Березин (Россия), Kaka Ху Лянчжи.